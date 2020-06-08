كورونا في 24 ساعة| شركة عالمية تطرح اللقاح في سبتمبر وأسباب زيادة الإصابات ودولة تسجل أدنى مستوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته لمواجهة فيروس كورونا المستجد من المحتمل طرحه في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

عوض تاج الدين: شركة عالمية تطرح لقاحا لكورونا في سبتمبر حال نجاح التجارب النهائية

الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

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