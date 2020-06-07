بعد إصابة 6 نواب تحت القبة.. برلماني: مشتبه في إصابتي بـ"كورونا"

(مصراوي):

أعلن النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، اشتباهه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلٍا عبر صفحته على "فيسبوك": "قُلْ لنْ يُصِيبَنَا إِلَّا ما كتب الله لَنَا".

وأضاف النويشي: "إخوتي وأحبابي لكم سلامي وتحياتي، وكنت لا أستطيع أن أتخلى عن واجبي الوطني إلا أن ظروف اشتباه إصابتين بكورونا منعتني، وبمشيئة الله تعالى نجري المسحة غدًا الاثنين".

وتابع: "الأمر بدأ بإصابتي بدور برد شديد، ومع اشتداد الأعراض أجريت آشعة مقطعية على الصدر، والتى أظهرت وجود اشتباه بالإصابة، فأجريت عزلًا ذاتيًا في المنزل على الفور، تمهيدًا للانتقال إلى المستشفى وإجراء المسحة والخضوع لبروتوكول العلاج".

يأتي هذا عقب إعلان 6 نواب برلمان إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد"، كان أولهم شيرين فراج، وعيد هيكل، وهشام مجدي، ونشوى الديب، وعمرو وطني، وأخيرًا النائب يوسف الشاذلي.