أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد إصابة 6 نواب تحت القبة.. برلماني: مشتبه في إصابتي بـ"كورونا"

09:55 م الأحد 07 يونيو 2020
بعد إصابة 6 نواب تحت القبة.. برلماني: مشتبه في إصابتي بـ"كورونا"

مجلس النواب

(مصراوي):

أعلن النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، اشتباهه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلٍا عبر صفحته على "فيسبوك": "قُلْ لنْ يُصِيبَنَا إِلَّا ما كتب الله لَنَا".

وأضاف النويشي: "إخوتي وأحبابي لكم سلامي وتحياتي، وكنت لا أستطيع أن أتخلى عن واجبي الوطني إلا أن ظروف اشتباه إصابتين بكورونا منعتني، وبمشيئة الله تعالى نجري المسحة غدًا الاثنين".

وتابع: "الأمر بدأ بإصابتي بدور برد شديد، ومع اشتداد الأعراض أجريت آشعة مقطعية على الصدر، والتى أظهرت وجود اشتباه بالإصابة، فأجريت عزلًا ذاتيًا في المنزل على الفور، تمهيدًا للانتقال إلى المستشفى وإجراء المسحة والخضوع لبروتوكول العلاج".

يأتي هذا عقب إعلان 6 نواب برلمان إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد"، كان أولهم شيرين فراج، وعيد هيكل، وهشام مجدي، ونشوى الديب، وعمرو وطني، وأخيرًا النائب يوسف الشاذلي.

فيروس كورونا مجلس النواب بدوي النويشي

الخبر التالى:

تفاصيل موافقة البرلمان على قانون صندوق السياحة والآثار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة