"المحامين": تركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة والنادي النهري في المعادي
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(مصراوي):
أعلنت نقابة المحامين، تركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي، اليوم الأحد.
وتهدف البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، كما أن ارتداء الكمامة شرطًا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقًا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
يشار إلى أن وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.
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