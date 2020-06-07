الوطنية للتدريب: فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" في 6 محافظات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فتح باب التقديم للمرحلة الرابعة من برنامج "المسئول الحكومي المحترف" في محافظات (كفرالشيخ - الإسماعيلية - أسوان - السويس - جنوب سيناء – الأقصر).

وتقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

الجدير بالذكر أن برنامج المسئول الحكومي المحترف جاء انعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030.

ونجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدربًا على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وجاري استكمال المرحلة الثالثة في محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وستنتهي في أغسطس 2020، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.

ويشترط في المتقدم أن يكون موظفًا حكوميًا بديوان عام المحافظة أو إحدى المديريات التابعة لها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، ولا يزيد عمره عن 45 عامًا، ويتضمن في مهام عمله التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

التقديم من خلال الروابط التالية حسب كل محافظة:

للتقديم لموظفي محافظة كفرالشيخ اضغط الرابط (هنا).

ءللتقديم لموظفي محافظة الإسماعيلية اضغط الرابط (هنا).

للتقديم لموظفي محافظة أسوان اضغط الرابط (هنا).

للتقديم لموظفي محافظة السويس اضغط الرابط (هنا).

للتقديم لموظفي محافظة جنوب سيناء اضغط الرابط (هنا).

للتقديم لموظفي محافظة الأقصر اضغط الرابط (هنا).

للمساعدة والدعم الفني يمكن التواصل عبر: it_support_pcs@nta.eg

أو التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في الرابط التالي: اضغط الرابط

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أو التقديم من خلال الروابط الموضحة في المنشور المرفق في الرابط التالي: اضغط الرابط