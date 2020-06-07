رئيس البرلمان يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

(مصراوي):

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقد إقرار عدد من التشريعات، على أن يعود للانعقاد غدًا الاثنين لاستكمال المدرج على جدول أعمال المجلس.

وشهد المجلس اليوم إحالة قوانين الانتخابات للجنة التشريعية والتي بدأت فعليًا في المناقشة، وتستكمل غدًا.

وقبيل رفع الجلسة فق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسـون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتـد"، وشركة "ثروة للبترول"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.