وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية: إخوان الشياطين كاذبون كشف الله سترهم وفضحهم



كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

وحذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعي إليه، ويتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في إخوان الشياطين، وهم أنموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: " ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، والرجل السيئ هو الذي يكذب، وأسوأ منه من جاهر به ودعى إليه، وأسوأ منهما من يتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم".

وأضاف آل الشيخ في تغريدته: "إخوان الشياطين أنموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحو قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم".

واشتُهر حساب الوزير "آل الشيخ" على "تويتر" بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

وندد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

وأضاف آل الشيخ بأن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.