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حدث في 8 ساعات| وفاة مسئول بالقاهرة عقب إصابته بـ"كورونا".. وتفاصيل موجة حارة جديدة

07:28 م الأحد 07 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| وفاة مسئول بالقاهرة عقب إصابته بـ"كورونا".. وتفاصيل موجة حارة جديدة

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وإعلان الأرصاد دخول البلاد في موجة حارة جديدة لمدة 6 أيام، ومشروع قانون تشكيل مجلس النواب المقبل، والتموين تدرس إضافة 7 ملايين طلب إلى بطاقات الدعم، وإعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موجة حارة مجلس النواب فيروس كورونا بطاقات الدعم التموين موازنة وزارة الزراعة هشام الحصري

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