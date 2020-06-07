حدث في 8 ساعات| وفاة مسئول بالقاهرة عقب إصابته بـ"كورونا".. وتفاصيل موجة حارة جديدة
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وإعلان الأرصاد دخول البلاد في موجة حارة جديدة لمدة 6 أيام، ومشروع قانون تشكيل مجلس النواب المقبل، والتموين تدرس إضافة 7 ملايين طلب إلى بطاقات الدعم، وإعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
بعد خروجه من العزل.. وزير الري يوجه رسالة لفلاحي مصر (فيديو)
-
"زي الكتاب ما بيقول".. أول تعليق من رئيس البرلمان على إجراءات حماية
-
البرلمان يوافق على الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز بالبحر المتوسط
-
البرلمان يوافق على تعديلات النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
-
"النواب" يوافق على مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
-
نقيب العاملين بالإسعاف: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين الأطقم لـ100
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6962467
عدد المصابين
-
3402697
عدد المتعافين
-
401542
عدد الوفيات
إعلان