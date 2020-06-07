حدث في 8 ساعات| وفاة مسئول بالقاهرة عقب إصابته بـ"كورونا".. وتفاصيل موجة حارة جديدة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وإعلان الأرصاد دخول البلاد في موجة حارة جديدة لمدة 6 أيام، ومشروع قانون تشكيل مجلس النواب المقبل، والتموين تدرس إضافة 7 ملايين طلب إلى بطاقات الدعم، وإعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: