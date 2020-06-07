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"زي الكتاب ما بيقول".. أول تعليق من رئيس البرلمان على إجراءات حماية طلاب الثانوية

06:45 م الأحد 07 يونيو 2020
"زي الكتاب ما بيقول".. أول تعليق من رئيس البرلمان على إجراءات حماية طلاب الثانوية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

(مصراوي):

قال الدكتور علي عبدالعال، إن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا للشروط الاحترازية، قائلًا: "زي ما بيقول الكتاب".

وأضاف عبدالعال، اليوم الأحد، على هامش الجلسة العامة: "صحة المواطنين والطلاب أولًا ثم الأولوية الأخرى تأمين مستقبل هؤلاء الطلاب من الناحية العلمية".

وقال عبدالعال: "صحة الطلاب خط أحمر، وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية بهذا الأمر، ليس على مستوى الحكومة فقط، إنما على مستوى القيادة السياسية".

مضيفًا: "الدولة حريصة على المحافظة على صحة الطلاب والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".

يأتي هذا عقب نقل عدد من النواب، تخوفات أولياء الأمور، خلال الجلسة العامة، بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مستندين إلى تصريح مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية عن ذروة المرض، التي من المتوقع أن تكون الأسبوع المقبل.

علي عبد العال مجلس النواب الثانوية العامة حماية الطلاب فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

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