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بمشاركة ممثلي الدفاع والمخابرات.. الحكومة تناقش آخر تطورات ملف سد النهضة

06:36 م الأحد 07 يونيو 2020
بمشاركة ممثلي الدفاع والمخابرات.. الحكومة تناقش آخر تطورات ملف سد النهضة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.

سد النهضة الرئيس السيسي وزير الري وزير الدفاع

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