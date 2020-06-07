بمشاركة ممثلي الدفاع والمخابرات.. الحكومة تناقش آخر تطورات ملف سد النهضة
كتب- محمد غايات:
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.
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