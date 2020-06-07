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البرلمان يوافق على الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

06:30 م الأحد 07 يونيو 2020
البرلمان يوافق على الترخيص لوزير البترول بالبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

مجلس النواب

(مصراوي):

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسـون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتـد"، وشركة "ثروة للبترول"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل.

مجلس النواب شركة ثروة للبترول شركة إكسـون موبيل إيجبت أبستريم وزير البترول الغاز الطبيعي

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