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نقيب العاملين بالإسعاف: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين الأطقم لـ100 حالة

05:46 م الأحد 07 يونيو 2020
نقيب العاملين بالإسعاف: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين الأطقم لـ100 حالة

وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف

كتب- أحمد جمعة:


كشف وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 100 حالة إصابة، وحالتي وفاة.

ولفت "سرحان" في تصريحات لمصراوي، إلى إصابة 36 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.

وطالب بتحويل كافة سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

كما طالب سرحان بزيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات، وتوزيع ماسكات وجونتيات علي العاملين الإداريين المخالطين للسيارات، وحل مشكلة تكدس الأطقم بالمبيت وخاصة بالمرافق الرئيسية.

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