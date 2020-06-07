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"الأطباء": وزيرة الصحة تجتمع مع النقيب لإنهاء أزمة التكليف

05:39 م الأحد 07 يونيو 2020
"الأطباء": وزيرة الصحة تجتمع مع النقيب لإنهاء أزمة التكليف

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:


قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه من المقرر أن تجتمع اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بحضوره؛ لإنهاء أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2020،

وأضاف "السيد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن الاجتماع يأتي أملًا في إنهاء أزمة التكليف، وسعيًا للانضمام لصفوف الأطباء في هذا الوقت الحرج، وحرصًا من نقابة الأطباء على مستقبل 7000 طبيب، واستجابة لتماسك الدفعة وامتناعها عن التسجيل والمشاركة في نظام جديد غير مدروس يضر بالمنظومة الصحية كلها.

وفي ذات السياق، أكدت دفعة تكليف مارس 2020 في بيان اليوم، إنهم يترقبون هذا الاجتماع وينتظرون نتائجه خاصة أنه الاجتماع الأول بخصوص التكليف ومن المتوقع ألا يكون الأخير.

هالة زايد أحمد السيد نقابة الأطباء وزيرة الصحة حسين خيري

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