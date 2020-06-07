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ننشر نص قانون الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه من حيث المبدأ

05:24 م الأحد 07 يونيو 2020
ننشر نص قانون الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه من حيث المبدأ

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10 أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من أعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.
وقال النائب سامي رمضان، إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ تح باليوم التاريخي.
ومن جانبه أيد النائب علي بدر، مشروع القانون والذي يأتي تاكيداً علي اكتمال المؤسسات في مصر الحديثه وأننا نسير علي الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة.

ويأتي ذلك وسط تحفظ كلا من النائب ضياء داوود والنائب جمال الشريف.
وجاء نص القانون على النحو التالي:

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مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ

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