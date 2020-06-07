مصادر: إعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني" إنه تم الاتفاق مع شركة "السلام" العمانية، على نقل المصريين العالقيين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الأحد، إلى أنها في انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع.

وأضافت المصادر أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وستكون المرحلة الأولى تضم ما يقرب من 1900 مصري، وستتم إعادتهم إلى أرض الوطن من مسقط عن طريق شركة "إير كايرو"، بينما يتم نقلهم من الدوحة عن طريق الشركة العمانية "السلام".