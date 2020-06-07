أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مصادر: إعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان

05:03 م الأحد 07 يونيو 2020
مصادر: إعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان

وزارة الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني" إنه تم الاتفاق مع شركة "السلام" العمانية، على نقل المصريين العالقيين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الأحد، إلى أنها في انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع.

وأضافت المصادر أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وستكون المرحلة الأولى تضم ما يقرب من 1900 مصري، وستتم إعادتهم إلى أرض الوطن من مسقط عن طريق شركة "إير كايرو"، بينما يتم نقلهم من الدوحة عن طريق الشركة العمانية "السلام".

الطيران المدني قطر سلطنة عمان

الخبر التالى:

البرلمان يستكمل قانون قطاع الأعمال.. وعبد العال: الدولة حريصة على عمالها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحدد حالات يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة