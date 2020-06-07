٤ قوائم انتخابية و٢٧ دائرة فردية.. ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر بقانون "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، إلى اللجنة التشريعية التي وافقت عليه من حيث المبدأ.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة والمقدمة بمشروع قانون مجلس الشيوخ لائتلاف دعم مصر، والذي يجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ؛ بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على أن لا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.