"لن أكون علي عبد العال لو لم أحاسبك".. رئيس البرلمان متوعدًا هيثم الحريري

كتب- مصراوي:

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، اليوم الأحد، بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك في ما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.

اعترض الحريري على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، لصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، وهو ما تسبب في انفعال النائب في كلمته، وتدخل رئيس المجلس؛ لوقف اتهامات النائب لمجلس الإدارات بالفساد دون أدلة، إلا أن الحريري استمر في حديثه منفعلاً؛ ما دعا رئيس المجلس إلى التصويت على مقترح النائب، وقوبل بالرفض.

وقال عبد العال، موجهاً حديثه إلى الحريري: "من حقك تتكلم؛ لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد دون أدلة"، في إشارة إلى اتهام النائب لرؤساء الهيئات بالتأثير على التعديلات الجديدة لحماية مصالحهم؛ ما دعا عبد العال إلى الرد، قائلًا: "أنت صاحب مصلحة؛ لأنك شغال في قطاع الأعمال"، وهو ما رد عليه الحريري، قائلًا: "أنا نائب عن الشعب ومفيش على رأسي بطحة وماليش مصلحة".

وانفعل رئيس البرلمان، قائلًا: "مين على رأسه بطحة، اتكلم كويس، من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد دون أدلة، ولن أفرط في حقي أبدًا، وقسمًا بالله العظيم لو تلك الكلمات قالها وأنا مش رئيس مجلس؛ لكان حسابه عسيرًا بالقانون"، لافتًا إلى أن "ما قاله النائب يصل إلى حد ارتكاب الجريمة؛ بل بالفعل ارتكب جريمتين يعاقب عليهما قانون العقوبات".

وأضاف عبد العال: "سأحتفظ بحقي القانون؛ حتى أريك كيف ستحاسب على هذه الكلمات في يوم من الأيام.. سأحاسبك حسابًا عسيرًا بعد المجلس، ولن أكون علي عبد العال لو لم أحاسبك".

وأضاف عبد العال: "ليس معنى أن عندي حصانة أن أشتم في الناس، الكلمة بتوصل لي بعد انتهائها بساعة، هذا الكرسي ممتلئ بالأشواك، وفاهم كويس اللي عايز يسجل موقف وينشره على اليوتيوب وغيره؛ ولكن لازم كل واحد يتحاسب علشان لو ما اتحاسبش هيتمادي جدًّا".