ب٥٦٨ مقعدا.. ننشر قانون تشكيل مجلس النواب المقبل

كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على مشروع قانون مجلس النواب الذي أعده ائتلاف دعم مصر والذي أقر تشكيل مجلس النواب بعدد ٥٦٨ نائبا، على أن يخصص للمرأة ٢٥٪ ولرئيس الجمهورية أن يعين ما لا يزيد عن ٥٪، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٢٨٤ للنظام الفردي و ٢٨٤ بنظام القوائم المغلقة.

ويخصص ٤ دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين ٤٢ لكل منهاى ودائرتين اخريين بـ١٠٠ مقعد لكل منهما.