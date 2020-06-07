بعد موافقة اللجنة التشريعية.. تعرف على عدد مقاعد كل محافظة في انتخابات الشيوخ المقبلة

مصراوي

وافقت اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمئة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله؛ ليتم انتخاب ٥٠٪ منهم بنظام القائمة، و٥٠٪ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونيين والدستوريين الذين تمت الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها؛ وعلى رأسها نسبة الـ٢٥٪ للمرأة؛ تعزيزًا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.​

وحدد نص القانون عدد المقعد المخصصة لكل محافظة على النحو التالي: