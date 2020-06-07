بعد تعافي 25%.. "الصحة": كل بلازما دم متعافٍ تكفي مصابَين.. وانخفاض الوفيات إلى ٣%

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل إلى المعدل الأسوأ، مع وصول مصر إلى الأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، مشيرًا إلى أن معدل التعافي وصل إلى نحو 25%، ومعدل حالات الوفاة انخفض من 7% لـ3%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، لمناقشة آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة بأن تجارب البلازما التي بدأت وزارة الصحة في تنفيذها أثبت نجاحًا كبيرًا داخل مصر، مقارنة بالدول الأخرى؛ لدرجة أنها نجحت في خروج 8 حالات من العناية المركزة، فكل بلازما دم تكفي اثنين من المصابين، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مراكز للتبرع ببلازما الدم؛ خصوصًا أن المنظومة الطبية في حاجة إلى نحو 1000 بلازما؛ للتعامل مع كل الحالات الحرجة من مصابي "كورونا".

وأشار حساني إلى أن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض يعتبر متعافيًا وغير معدٍ دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحليل pcr، وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة؛ لتقليل الضغط على المستشفيات، وكذلك تقليل الضغط على تحليل pcr.

وأضاف حساني أن بعض الأدوية وصل سعرها بالأسواق السوداء لأرقام خيالية رغم أنها ليست لها علاقة أصلاً بعلاج فيروس كوورنا، مثل دواء تاميفلو الذي وصل سعره إلى نحو 1500 جنيه رغم أنه لا يستخدم من الأساس للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.