خريجو الأزهر تؤيد إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية
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كتب - محمود مصطفى:
أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، تأييده لمباردة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار بالأراضى الليبية.
وأكدت المنظمة برئاسة الشيخ أكرم الجرارى رئيس الفرع، أن هذه المبادرة تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتي من شأنها الحفاظ على الأراضى اللليبية وثرواتها التى هى ملك للشعب الليبي.
وناشد فرع المنظمة بليبيا المواطنين الليبين لضرورة تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
وتقدم فرع المنظمة بليبيا، بخالص الشكر والتقدير إلي جمهورية مصر العربية، والمتمثلة في القيادة السياسية الحكيمة للرئس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهتماما واسعًا بليبيا، من خلال تقريب وجهات النظر، ودعم الحل السلمى الذي ينهي الصراع والحفاظ علي وحدة الأراضى الليبية دون تدخل خارجي، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس بغريب علي أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف منارة العلم الوسطي المعتدل .
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