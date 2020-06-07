تحرك عاجل.. أول تعليق من الصحة على التزاحم الشديد أمام الوزارة - صورة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل بشأن وجود زحام شديد وتكدس أمام مبنى الإدارة اليوم الأحد.

وقالت الشاعر في تصريحات لمصراوي، إن التزاحم جاء نتيجة للإعلان عن حركة التكليف الجديدة والتي لها مدة محددة وأحد الأوراق اللازمة للتقديم فيها هو ترخيص مزاولة المهنة، فضلًا عن عودة عمل السجل المدني مرة أخرى لاستخراج "الفيش والتشبيه" وهو أيضًا أحد الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة.

وأضافت "حدث التزاحم خوفا من اقتراب موعد انتهاء حركة التكليف"، موضحة أنه تم توجيه المتقدمين على الفور للتوجه إلى النقابة التابعة لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعي أو غيرها من التخصصات، كما تم توجيه القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم في مقر النقابة الفرعية التابع لها.

وأشارت إلى التنسيق مع كافة النقابات باستلام ملفات المتقدمين وإرسالها مع مندوب واحد إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مع تحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع ودفعها فى إيصال واحد، على أن يتم تسليم التراخيص لنفس المندوب بعد 48 ساعة حتى لا يحدث تزاحم بين الخريجين.

وقالت: "الأمر تم حله بشكل سريع وتم صرف المتقدمين بعد إعلامهم بقواعد التقديم بمقرات النقابة وتفهموا الأمر وانصرفوا".