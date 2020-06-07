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تحرك عاجل.. أول تعليق من الصحة على التزاحم الشديد أمام الوزارة

03:02 م الأحد 07 يونيو 2020
تحرك عاجل.. أول تعليق من الصحة على التزاحم الشديد أمام الوزارة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل بشأن وجود زحام شديد وتكدس أمام مبنى الإدارة اليوم الأحد.

وقالت الشاعر في تصريحات صحفية، إن التزاحم جاء نتيجة للإعلان عن حركة التكليف الجديدة، موضحة أنه تم توجيه المتقدمين على الفور للتوجه إلى النقابة التابعة لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعي أو غيرها من التخصصات، كما تم توجيه القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم في مقر النقابة الفرعية التابع لها.

وأشارت إلى التنسيق مع كافة النقابات بالمحافظات باستلام ملفات المتقدمين وإرسالها مع مندوب واحد إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مع تحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع ودفعها فى إيصال واحد.

وقالت: "الأمر تم حله بشكل سريع وتم صرف المتقدمين بعد إعلامهم بقواعد التقديم بمقرات النقابة".

الدكتورة نهال الشاعر زارة الصحة زاحم

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