"الصحة": 80% من مرضى "كورونا" لا يسببون العدوى ويتعافون دون علاج

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن الدراسات الأخيرة أثبتت أن 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون العدوى ويتعافون دون علاج.

وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، نسبة الخروج من المستشفى لمصابي كورونا تبلغ نحو 50%، وسيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التي تحتاج إليه الحالات للتعافي؛ وهو ما يسبب ضغطًا على المستشفيات؛ حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفي إلى نحو 10%.

وتابع مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة بأن ارتفاع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية يحد من انتشار فيروس كورونا، وأن ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعافٍ لا يعني وجود الفيروس؛ ولكن يعني أن هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالي البرتوكول الآن هو مَن يتعافي لمدة 10 أيام دون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة إلى إجراء تحليل pcr.