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"تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على قانون الشيوخ

02:03 م الأحد 07 يونيو 2020
"تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على قانون الشيوخ

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين اكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.

وقال النائب سامي رمضان، إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ تح باليوم التاريخي.

ومن جانبه أيد النائب علي بدر، مشروع القانون والذي يأتي تاكيداً علي اكتمال المؤسسات في مصر الحديثه وأننا نسير علي الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة.

مجلس النواب جنة الشؤون الدستورية والتشريعية انون الشيوخ النائب عبد الهادي القصبي

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