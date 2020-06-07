العناني: هدفنها تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار وتكوين حصالة لدعمه

كتب- مصراوي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك توجيهًا لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار.

وأضاف العناني، خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الهدف من "صندوق السياحة والآثار" هو البحث عن مزيد من التمويل وتكوين حصالة لدعم هذا القطاع في ظل الأزمة التي تواجهه.

وتابع وزير السياحة والآثار: "لا شك أن القانون يؤكد أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع"، موجهًا كلامه إلى أعضاء اللجنة: "لا يوجد صندوق جديد، وما يحدث هو دمج للصناديق".

وردًّا على الجدل داخل اللجنة حول القانون، قال الوزير: "صندوق السياحة تم تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية، ورغم ذلك حضرنا هنا؛ لأننا نعدل قانون الآثار وما يتم تعديله ليس نشاطًا سياحيًّا وإنما قانون الآثار، وكان من الممكن إصدار قرار

بقانون؛ ولكن ما دفعنا للجوء إلى اللجنة السياحة والآثار أن صندوق آثار النوبة كان بقانون وليس بقرار.

وأكد العناني أن اللجوء إلى القرارات غير كافٍ للحصول على الرسوم، ولهذا نقوم بإقرار القانون.

جدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.