"تنبؤات الأحد".. البيئة: زيادة فرص تلوث الهواء.. والرياح تتجاوز 11 مترا في الثانية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.9 متر في الثانية إلى 11.3 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على (دمياط – كفرالشيخ)، ومتوسطة على (المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 9.3 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على (قنا – الأقصر)، ومتوسطة على (أسيوط ـ سوهاج - الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 9.9 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية وجيدة على مرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 10.3 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء سيئة على (شمال سيناء – بورسعيد)، ومتوسطة على (السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.1 متر في الثانية إلى 9.4 متر في الثانية.