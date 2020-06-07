رئيس "شمال القاهرة" للكهرباء: انخفاض استهلاكات "كبار المشتركين" بسبب "كورونا"

كتب- محمد صلاح:

صرح المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تأثرت بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا؛ خصوصًا بعد قرار مجلس الوزراء إغلاق المولات والمحلات التجارية الكبرى والفنادق والمصانع التي تندرج تحت مسمى "كبار المشتركين" الذين يقومون بشراء الطاقة الكهربائية المباعة لهم من شركات التوزيع، والتي تقوم بتحصيلها شهريًّا وفقًا للاستهلاكات.

وأكد عفيفي، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية المباعة المتعلقة بكبار المشتركين التي تشمل المصانع والمولات التجارية الكبرى والفنادق والمطاعم وغيرها من الأماكن كثيفة استهلاك الطاقة الكهربائية؛ نتيجة انخفاض استهلاكها لأمرين، انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من قرارات غلق، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاستهلاك في تلك الفترة الزمنية التي تبدأ من شهر يناير وتمتد حتى أوائل شهر يونيو من كل عام، ثم تبدأ الاستهلاكات في الزيادة لارتفاع درجات الحرارة.

ونوه رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن الحديث عن تعرض شركات التوزيع إلى خسائر كبيرة أمر غير طبيعي أو صحيح بالمرة وإنما ما تأثر فقط قطاع كبار المشتركين (كثيف الاستهلاك) مقارنة بالقطاع المنزلي الذي لم يتأثر إلا بنسب قليلة لا تتعدى الـ١٥٪ من معدلات الاستهلاك الطبيعية في الأشهر المناظرة للعام الماضي.

وأوضح عفيفي أن معدلات استهلاك قطاع كبار المستركين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تتراوح من ٧٠٠ إلى ٨٥٠ مليون جنيه كـ"متوسطات" الاستهلاكات خلال الأشهر المختلفة، مشيرًا إلى أن متوسط إجمالي الطاقة المباعة حاليًّا يصل إلى ٩٠٠ مليون كيلووات/ ساعة يتم بيعها بما يقرب من مليار جنيه خلال الفترة الحالية وترتفع إلى مليار و٣٠٠ مليون جنيه عند الأجواء الطبيعية وعودة الحياة.

وأكد رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن هناك انتظامًا فى معدلات التحصيل المنزلي الذي لم يتأثر قليلًا بانتشار فيروس كورونا؛ حيث إن معدلات استهلاك المواطنين لم تنخفض سوى ١٥٪ فقط، حيث يتم تحصيل ٨٥٪ من الفواتير المنزلية حاليا، علمًا بأن متوسط استهلاك القطاع المنزلي يتراوح بين ٣٥٠ و٤٠٠ مليون كيلووات/ساعة شهريًّا من خلال استفادة ٤ ملايين و٦٠٠ ألف مشترك.