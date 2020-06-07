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"تشريعية البرلمان" توافق على موازنة وزارة العدل

01:04 م الأحد 07 يونيو 2020
"تشريعية البرلمان" توافق على موازنة وزارة العدل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020/2021.

وبلغت إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للباب الأول 109 مليون و200 ألف جنيه، وبلغت إجمالي مخصصات الباب الثاني 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

فيما بلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 مليون للرعاية الصحية والاجتماعية.

من جانبه، قال المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إنه توجد طفرة غير مسبوقة في دور المحاكم في مصر، متابعا: "هناك محاكم حرقت خلال الثورة، ونحتاج نحو 900 مليون جنيه لتطوير وتأهيل دور المحاكم".

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وزارة العدل

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