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دفاع النواب توافق على موازنة الإنتاج الحربي

12:58 م الأحد 07 يونيو 2020
دفاع النواب توافق على موازنة الإنتاج الحربي

مجلس النواب

كتب- مصراوي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة االلواء كمال عامر، على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021 والقطاعات التابعة لها، حيث بلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزراة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليارا و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019 / 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت نحو 158 مليون و700 ألف جنيه، كما بلغت موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 975 مليون و500 ألف حنيه، وموازنة قطاع التدريب 128 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليوناا 600 ألف جنيه.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة أن اللجنة أوصت خلال إجتماعها اليوم بحضور ممثلي الانتاج الحربي ووزارتي التخطيط والمالية، بضرورة تلبية وزارة التخطيط، للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدمات قدر المتاح.

مجلس النواب الإنتاج الحربي كمال عامر

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