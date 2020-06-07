الإفتاء: أردوغان يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة في بلادهم

كتب- محمود مصطفى:

أكد المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم ورقة المساجد جيدًا في الداخل التركي، بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته المترنحة نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده، وكشف أن مسئولي الشئون الدينية نشروا مؤخرًا رسائل جديدة تدعو الأتراك لانتظار قرار تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.

واعتبر مؤشر الفتوى، في بيان له، الأحد، أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل الكنيسة القديمة "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدينة.

وأكد المؤشر أن قضية تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لاسيما المتدينون منهم.

وبُنيت "آيا صوفيا"، ككنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد، وفي عام 1934، تحولت "آيا صوفيا" إلى متحف بموجب مرسوم صدر في ظل الجمهورية التركية الحديثة.

ومع توظيف النظام التركي لشعارات تسييس الدين، عاد موضوع تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد ليصبح سلاحًا انتخابيًّا بيد أردوغان وجنوده يرفعونه كلما احتاجوا إلى أصوات العامة من الناس.

استغلال مذبحة مسجد كريست تشيرش بنيوزيلندا

وأبرز المؤشر العالمي للفتوى مثالًا آخر لاستخدام ورقة المساجد لحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المحلية في مارس 2019؛ فعندما شعر أردوغان بقرب هزيمته لجأ لتوظيف رجال الدين، في محاولة منه ومن حزبه لمنع المحافظين من الذهاب بعيدًا عن حزبه الإسلامي.

وأشار المؤشر إلى أنه في تجمع حاشد عام 2019، عُرضت أمام حشد مؤيد لأردوغان شاشة عملاقة تضمنت لقطات للمذبحة التي وقعت في مارس 2019 بمسجد كرايست شيرش بنيوزيلندا، حيث استغل أردوغان تلك المذبحة للظهور على أنه حامي حمى المسلمين والخليفة المزعوم.

خطط أردوغان الاستعمارية في الخارج أبطالها إخوان

وحول الحديث عن الخارج التركي، أكد المؤشر العالمي للفتوى، أن الرئيس التركي لا يزال يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة داخل بلدانهم، ولاحظ المؤشر أن أردوغان جنَّد دعاة ومفتين، مثل الصادق الغرياني وعبدالله المحيسني وخالد المشري وغيرهم؛ لأن حاجز اللغة يتطلب أشخاصًا ينتمون لتلك الدول؛ وهو ما يوفره هؤلاء الدعاة داخل كل دولة، وقد تناول مؤشر الإفتاء بعضًا من تلك الفتاوى التي ترسِّخ للنزعة الاستعمارية التي تؤمن بها حكومة أنقرة وأنها من صميم عقيدتهم.