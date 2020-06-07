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أمين النواب: قوانين الانتخابات ستحظى بحوار مجتمعي لاختلاف الآراء حول النسب

11:39 ص الأحد 07 يونيو 2020
أمين النواب: قوانين الانتخابات ستحظى بحوار مجتمعي لاختلاف الآراء حول النسب

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

رحب المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بما أعلنه ائتلاف دعم مصر بشأن عزمه التقدم بتقديم قانون مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مجلس النواب.

وقال فوزي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: مجلس النواب راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن هناك آراء متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب في الانتخابات.

وأكد الأمين العام، أن هذه التشريعات نظرا لأهميتها ستحظى بمناقشة واسعة، لافتا إلى أن حوارا مجتمعيا تم بالفعل في هذا الشأن قامت به بعض الأحزاب.

وفيما يتعلق بمد دور الانعقاد على خلفية ازدحام جدول المجلس والمدة قاربت على الانتهاء، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مد دور الانعقاد قرار مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار الأمين العام، إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة في اتخاذ قرار بمد دور الانعقاد، مؤكدا أنه في حال فض دور الانعقاد فإن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة البرلمان لانعقاد غير عادي.

وفيما يتعلق بتأخر الانتخابات بسبب فيروس كورونا وإمكانية استمرار عمل المجلس الحالي، قال الأمين العام للبرلمان: لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا بـ٥ سنوات.​

مجلس النواب محمود فوزي قانون مجلس الشيوخ تعديل قانون مجلس النواب

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