الإسكان: بدء سداد المقدمات والتسجيل إلكترونيًا لحجز شقق الإعلان الـ13 في 10 محافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد 7/6/2020، وحتى يوم السبت 13/6/2020، وللمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: سيبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 14/6/2020 : 4/7/2020.

وأوضحت أنه تم حتى الآن سحب 1120 كراسة شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وأضافت، أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وتابعت: يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

وأكدت مي عبدالحميد، أن سعر الوحدة لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذي يتراوح بين 5 – 40 ألف جنيه مصري حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، والدعم غير المباشر بقيمة 213 ألف جنيه مصري تتمثل فيما يلي (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه خلال 20 عاماً).