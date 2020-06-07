برلماني: "تيك توك" شديد الخطورة ويهدد المنظومة الأخلاقية للمجتمع

كتب- مصراوي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن تطبيق "تيك توك" شديد الخطورة على الأطفال والشباب، نظرًا لأنه يُهدد المنظومة الأخلاقية والتربوية للمجتمعات، كما يهدد السلم والأمن العام نظرًا لأنه لا يخضع لأجهزة الرقابة الأمنية.

وقال مشهور، في بيان، اليوم الأحد: تطبيق "تيك توك" مصدر تهديد للأطفال والمراهقين خاصة من 6 إلى 18 عامًا، والذين يستخدمونه دون وعي، فيكون سببا في تهديد خصوصيتهم وارتكابهم لبعض السلوكيات التي لا تلائم هذه المرحلة العمرية.

وأضاف: التطبيق أحد وسائل السوشيال ميديا التي تسببت في زيادة معدلات العنف لدى الشباب وتدفعهمم لفعل كل ما هو غير أخلاقي من أجل زيادة نسبة المشاهدة، لكن مؤخرًا زادت معدلات التنمر والعنف والاغتصاب بسببه والتنمر على المعاقين والاستهزاء بهم طمعًا في الشهرة.

وأشار إلى أن حماية الناس من شرور مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات العنكبوتية تكمن في سبل التربية في البيت والمدرسة، ونشر الثقافة والعلم المبنيين على التفكير النقدي.

وطالب النائب، بإصلاح النظام التعليمي وعدم اقتصار دور المدرسة على تلقين المواد الدراسية، بل يجب أن تُمارس دوراً أكبر في تعليم الطلاب السلوك الحَسن والصِّدق والثقة في الحياة والمجتمع والدولة.