كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 15 ألف حالة ومستشفيات جديدة للعزل ونصائح بشأن الكمامة القماشية

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

ووجهت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح لأول مرة بشأن استخدام الكمامات القماشية؛ للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة: 1497 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و32 حالة وفاة

لأول مرة.. الصحة العالمية توجه 11 نصيحة بشأن ارتداء الكمامات القماشية

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قرار من وزيرة الصحة بشأن التعامل مع أزمة "كورونا" في الإسكندرية

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خبير فيروسات إيطالي: كورونا أضعف 100 مرة اليوم مقارنة بشهر مارس

بالأسماء.. الصحة تخصص 7 مستشفيات جديدة بالكامل لعلاج كوروناء