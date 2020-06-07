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وزير النقل: 10 أتوبيسات لنقل أردنيين عـالقين في مصر إلى ميناء نويبع

03:00 ص الأحد 07 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:

وجّه الفريق كامل الوزير وزير النقل، قيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) بدفع 10 أتوبيسات فاخـرة، لنقـــل الأشقاء الأردنيين العـالقين بجمهورية مصر العربية إلى بلدهم الشقيق من محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى ميناء نويبع.

كما وجّه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة في السفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة، لنقل الركاب من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني بإجمالي 335 راكبًا.

وشدد وزير النقل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.

كامل الوزير وزارة النقل شركة الاتحاد العربي ميناء نويبع

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