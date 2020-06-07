​أبو العينين: السيسي وضع "خارطة طريق" شاملة لحل الأزمة الليبية

أعلن مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تأييده الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، واصفًا إياها بـ"خارطة طريق" لحل المشاكل الليبية.



وقال محمد أبو العينين رئيس المجلس في بيان للمجلس، إن مبادرة الرئيس السيسي حظيت باهتمام عالمي واسع، ووضعت خارطة طريق دقيقة للخروج من الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لليبيا وشعبها الشقيق.



وأكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن بنود "إعلان القاهرة" لحل الازمة الليبية، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الحقيقية تجاه الازمة، وضيقت الخناق على الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها، وأفشلت أطماع كيانات دولية استهدفت أمن ليبيا واستقرارها، وسعت للسيطرة على ثرواتها تحت مسميات سياسية مطاطة يرفضها المجتمع الدولي ويستنكرها الشعب الليبي الشقيق.



وقال أبو العينين، إن الإشادة بـ"إعلان القاهرة" من جانب الخارجية الأمريكية، والروسية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، يمنح المبادرة زخمًا دبلوماسيًا، ويفرض على الكيانات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة المضي قدمًا نحو تنفيذ ما جاء بها، حفاظًا على حق الشعب الليبي في الحياة الكريمة والاستقرار الأمني المنشود، قبل أن تتخطفه أيادي الإرهاب الغاشم.



وأشار البيان إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف إلى وأد بؤرة مشعة للإرهاب قد تتخطى أخطاره الأراضي الليبية، إلى أوروبا والعالم أجمع، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتكاتف مع الرئيس السيسي والأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والامتثال لبنود إعلان القاهرة الرامي إلى إعادة السيطرة للجيش الليبي على أراضيه، وسحب الميليشيات المرتزقة، وتحجيم الدور الخبيث لأطراف دولية تسعى لإشعال فتيل الفتنة في المنطقة.

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