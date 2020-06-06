​937 مصريًا يصلون القاهرة على متن 5 رحلات من السعودية وعُمان

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، 5 رحلات دولية استثنائية قادمة من السعودية وسلطنة عمان، على متنهم نحو 937 مصريًا من المتواجدين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن 4 رحلات قادمين من السعودية، بواقع ثلاثة من مدينة جدة تحمل 607 مصريين سيرتهم عدد من شركات الطيران المصرية، ورحلة من العاصمة الرياض على متنها 165 راكبًا مصريًا، بإجمالي عدد 772 مصريًا من السعودية، ووصلت أيضًا رحلة أخرى قادمة من العاصمة العمانية مسقط على متنها 165 مصريًا سيرتها شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني =، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة واختبارات قياس الحرارة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.