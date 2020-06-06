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مصدر بـ"الأعلى للإعلام" يكشف حقيقة وجود تدخلات لإلغاء قرار منع ظهور 5 إعلاميين

11:54 م السبت 06 يونيو 2020
مصدر بـ"الأعلى للإعلام" يكشف حقيقة وجود تدخلات لإلغاء قرار منع ظهور 5 إعلاميين

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

نفى مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نشر حول وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام، كان آخرهم 5 من مقدمي البرامج على قناة النهار.

وأكد المصدر، أن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور، ولايقبل أي تدخل من أي جهة في قراراته التي تصدر وفقًا للقانون، وتراعي المصالح العامة للمجتمع.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام، توخي الدقة عند تناول ما يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدًا أن قراره بمنع ظهور عدد من الإعلاميين سيتبعه قرارات أخرى مماثلة، لإخضاع الإعلاميين لنصوص القانون.

وطالب المصدر الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية. ​

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة النهار

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