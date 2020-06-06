أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

القومي للمرأة يصدر النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة

11:53 م السبت 06 يونيو 2020
القومي للمرأة يصدر النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:


أعلن المجلس القومي للمرأة، إصدار النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التقرير يأتي استكمالاً للنسختين الأولى والثانية من التقرير الذي أصدرهما المجلس في شهري أبريل ومايو الماضي، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة البرامج الداعمه للمرأة

الخبر التالى:

مصدر بـ"الأعلى للإعلام" يكشف حقيقة وجود تدخلات لإلغاء قرار منع ظهور 5 إعلاميين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا يصل للرؤساء.. إصابة أول رئيس دولة يصاب بالفيروس