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أول الإعلاميين المتعافين.. "الأعلى للإعلام": شفاء إلهام نمر من فيروس كورونا

11:06 م السبت 06 يونيو 2020
أول الإعلاميين المتعافين.. "الأعلى للإعلام": شفاء إلهام نمر من فيروس كورونا

إلهام النمر

(مصراوي):


أعلن عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعافي الإعلامية إلهام نمر مذيعة التليفزيون المصري من فيروس كورونا بعد، إعلان إصابتها به قبل أسبوع.

وقال أبو كب في تدوينة له اليوم: "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري أول المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة".

وقالت نمر قالت الأسبوع الماضي، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع في درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلي، وأجرت إتصالًا بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة، وتابعت: "الأعراض كانت ارتفاعًا في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لي الأدوية والتزمت العزل المنزلي ولم أر أولادي ولا زوجي منذ أسبوع".

وأضافت أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل.

إلهام نمر فيروس كورونا عبدالجواد أبوكب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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