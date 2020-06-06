​متحدث البرلمان يكشف لـ"مصراوي" موعد مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات

(مصراوي):

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، وعضو اللجنة التشريعية، موعد مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات قانون مجلس النواب في البرلمان.

وقال حسب الله في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن قانون الانتخابات من المرتقب مناقشته وإقراره في شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه القوانين استحقاقات دستورية على البرلمان مناقشتها، قبل فض دور الانعقاد الجاري، لإجراء انتخابات النواب والشيوخ.

وسؤاله عن مصير النظام الانتخابي، أضاف حسب الله أن حزب الحرية الذي يترأسه، قدم مقترحًا في هذا الصدد بأن تجرى الانتخابات بنظام 50%؜ للقوائم ومثلها للنظام الفردي، مضيفًا: "نأمل أن يأخذ بهذا الاقتراح".