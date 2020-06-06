القومي للمرأة يشيد بقرار تعيين خمس سيدات كمديرات للنيابات الإدارية في المحافظات
كتبت- نور العمروسي
يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، بالإضافة إلى محافظة أسيوط، والتي تعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بمحافظات الصعيد.
وأعربت مرسي عن سعادتها بهذا القرار، والذي يؤكد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة وبدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.
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