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القومي للمرأة يشيد بقرار تعيين خمس سيدات كمديرات للنيابات الإدارية في المحافظات

10:14 م السبت 06 يونيو 2020
القومي للمرأة يشيد بقرار تعيين خمس سيدات كمديرات للنيابات الإدارية في المحافظات

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، بالإضافة إلى محافظة أسيوط، والتي تعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بمحافظات الصعيد.

وأعربت مرسي عن سعادتها بهذا القرار، والذي يؤكد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة وبدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة هيئة النيابة الإدارية الدقهلية عصام المنشاوي

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