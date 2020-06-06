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"المهندسين" تؤكد إصابة النقيب هاني ضاحي بفيروس كورونا

10:04 م السبت 06 يونيو 2020
"المهندسين" تؤكد إصابة النقيب هاني ضاحي بفيروس كورونا

المهندس هاني ضاحي

كتب محمد عبدالناصر:
أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، أن الحالة الصحية للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مستقرة، عقب إصابته بفيروس كورونا.
وأضافوا في بيان صحفي، أن ضاحي شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.
وأشارت الهيئة إلى أن نقيب المهندسين، يتابع أعمال النقابة وهو في العزل المنزلي.

فيروس كورونا نقيب المهندسين هاني ضاحي نقابة المهندسين

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