"المهندسين" تؤكد إصابة النقيب هاني ضاحي بفيروس كورونا
10:04 م السبت 06 يونيو 2020
كتب محمد عبدالناصر:
أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، أن الحالة الصحية للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مستقرة، عقب إصابته بفيروس كورونا.
وأضافوا في بيان صحفي، أن ضاحي شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.
وأشارت الهيئة إلى أن نقيب المهندسين، يتابع أعمال النقابة وهو في العزل المنزلي.
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