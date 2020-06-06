محافظ الجيزة يفض حفل زفاف بقاعة أفراح في المريوطية (صور)

(مصراوي):

قال بيان لمحافظة الجيزة، إنه أثناء عودة اللواء أحمد راشد، من جولة في مقلب القمامة العمومي بشبرامنت، لاحظ تردد أعداد من المواطنين وإقبالهم على قرية تضم عددًا من قاعات الأفراح على طريق المريوطية، ما أدى إلى قطع جولته للاطلاع على الأمر.

وأضاف البيان، أن المحافظ ضبط، قاعة أفراح داخل القرية تقيم حفل زفاف بالمخالقة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس "كورونا".

ووجه المحافظ على الفور بفض الحفل وتشميع القرية بالكامل، كما تمت مصادرة المقاعد والكراسي وتمت إزالة تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الإجراء القانوني حيال مالك القاعة المخالف.