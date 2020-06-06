19 حالة إصابة بـ"كورونا" بين المهندسين.. و21 تضرروا وظيفيًا من الفيروس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابي كورونا، والمهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس، مشيرًا إلى أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدي لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنه.

وأضاف مغوري، أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم السبت، وأكدت اللجنة حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورونا سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وكشف مغاوري أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغًا من المهندسين حتى الآن، تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات، التي تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه في الإصابة ومتضررين في عملهم بسبب الجائحة، وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة، من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر.

وتابع: "بعد فحص الحالات التي تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسًا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة اشتباه بإصابة بالفيرس فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيًا بسبب كورونا 21 مهندسًا".

وخصصت النقابة رقم واتس آب 01024123233، والبريد الإلكتروني RISK.COVID19.ENG@GMAIL.COM لتلقي شكاوى للمهندسين المتضررين من الفيروس.