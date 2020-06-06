أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

19 حالة إصابة بـ"كورونا" بين المهندسين.. و21 تضرروا وظيفيًا من الفيروس

09:54 م السبت 06 يونيو 2020
19 حالة إصابة بـ"كورونا" بين المهندسين.. و21 تضرروا وظيفيًا من الفيروس

فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين، إن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابي كورونا، والمهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس، مشيرًا إلى أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدي لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنه.

وأضاف مغوري، أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم السبت، وأكدت اللجنة حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورونا سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وكشف مغاوري أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغًا من المهندسين حتى الآن، تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات، التي تنوعت ما بين إصابة بالفيروس واشتباه في الإصابة ومتضررين في عملهم بسبب الجائحة، وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة، من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر.

وتابع: "بعد فحص الحالات التي تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسًا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة اشتباه بإصابة بالفيرس فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيًا بسبب كورونا 21 مهندسًا".

وخصصت النقابة رقم واتس آب 01024123233، والبريد الإلكتروني RISK.COVID19.ENG@GMAIL.COM لتلقي شكاوى للمهندسين المتضررين من الفيروس.

فيروس كورونا النقابة العامة للمهندسين كوفيد 19 محمود مغاوري

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يفض حفل زفاف بقاعة أفراح في المريوطية (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة