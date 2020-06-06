رئيس جامعة الأزهر يطمئن على جاهزية الزهراء الجامعي للتحويل لمستشفى عزل

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على المستشفيات، والدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، زيارة تفقدية لمستشفى الزهراء الجامعي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأشاد المحرصاوي، بجهود أطباء وطاقم تمريض جامعة الأزهر بكافة مستشفياتها في الوقوف مع الدولة ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واستقبل رئيس جامعة الأزهر والنواب، لدى وصولهم، الدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية الطب بنات بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة هناء العبيسى وكيل الكلية، و الدكتورة تغريد عبدالرحمن مديرة المستشفى.