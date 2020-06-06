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رسلان يتفقد مطابع السكة الحديد ويعد بتوفير ماكينات حديثة لتحسين الإنتاج (صور)

08:12 م السبت 06 يونيو 2020
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كتب- أسامة علي:

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، مطابع السكة الحديد بالسبتية للتأكد من انتظام سير العمل، والتزام العاملين بإجراءات الوقاية المتبعة من قبل الهيئة.

وبدأ رسلان، جولته بتفقد أقسام وورش المطبعة (ورش الطباعة والتوزيع، ورش التجليد والتغليف، ورش الصيانة) وماكينات الطابعة من ماكينات الأوفست وماكينات الجمع الآلي وماكينات طباعة التذاكر.

وتابع رسلان مراحل إنتاج التذاكر الكرتون والمطبوعات المختلفة ودورة أعمال الماكينات وصولًا للمنتج النهائي.

وطالب رئيس الهيئة، العاملين باتخاذ كافة التدابير الصناعية والبيئية لإنتاج منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة ووعدهم بتوفير ماكينات حديثة لتوفير احتياجات الهيئة والجهات الخارجية لتنمية إيرادات الهيئة.

السكة الحديد أشرف رسلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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