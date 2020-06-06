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رئيس ائتلاف دعم مصر: مشروع قانون مجلس الشيوخ خرج للنور بعد توافق مجتمعي

08:11 م السبت 06 يونيو 2020
رئيس ائتلاف دعم مصر: مشروع قانون مجلس الشيوخ خرج للنور بعد توافق مجتمعي

الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم

(مصراوي):

قال رئيس ائتلاف "دعم مصر" وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرًا حالة الرضا والتوافق من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تمت على عدة مراحل.

وأضاف في بيان له اليوم السبت، أنه تم الاستماع في جلسات الحوار إلى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات؛ ليخرج القانون إلى النور معبرًا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

وأعلن ائتلاف دعم مصر، تقدمه غدًا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وأكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب مستوفٍ للشروط الدستوريه المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

عبدالهادي القصبي ائتلاف دعم مصر مشروع قانون مجلس الشيوخ مجلس النواب

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