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​بالفيديو- شاهد إزالة برج مخالف على مجرى النيل في المنيا

07:28 م السبت 06 يونيو 2020
​بالفيديو- شاهد إزالة برج مخالف على مجرى النيل في المنيا

إزالة برج

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري، فيديو؛ لتنفيذ إزالة برج مخالف على مجرى نهر النيل بمحافظة المنيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد السباعي لـ"مصراوي"، إن قطاع حماية نهر النيل التابع للوزارة نفذ إزالة لأحد المباني المخالفة منذ شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تمت ضمن حملة إنقاذ نهر النيل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزارة مستمرة في إزالة أي تعديات على النيل، أيًا كان حجمها أو متركبيها، لافتًا إلى أنه يتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية وفقًا لمقتضيات القانون.

إزالة برج وزارة الري المنيا نهر النيل

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