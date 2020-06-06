للشيوخ والنواب.. "دعم مصر" يتقدم بمشروع قوانين الانتخابات غدًا

(مصراوي):

أعلن ائتلاف "دعم مصر" تقدمه غدًا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، ورئيس الائتلاف، إن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية، موضحًا أن مشروع قانون مجلس الشيوخ، سينص على أن المجلس يتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي السياق نفسه، أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50% ؜منهم بنظام القائمة و50% بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسهم 25%؜ للمرأه تعزيزًا لمشاركتها في بناء مستقبلها وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

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