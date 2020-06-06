أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

للشيوخ والنواب.. "دعم مصر" يتقدم بمشروع قوانين الانتخابات غدًا

06:33 م السبت 06 يونيو 2020
للشيوخ والنواب.. "دعم مصر" يتقدم بمشروع قوانين الانتخابات غدًا

مجلس النواب

(مصراوي):

أعلن ائتلاف "دعم مصر" تقدمه غدًا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وقال النائب عبدالهادي القصبي، ورئيس الائتلاف، إن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية، موضحًا أن مشروع قانون مجلس الشيوخ، سينص على أن المجلس يتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي السياق نفسه، أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50% ؜منهم بنظام القائمة و50% بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسهم 25%؜ للمرأه تعزيزًا لمشاركتها في بناء مستقبلها وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

مجلس النواب عبدالهادي القصبي مشروع قوانين الانتخابات مشروع قانون مجلس الشيوخ

الخبر التالى:

بعد وقف 5 مذيعين.. قنوات النهار تعلن تعليق البث الحي وإلغاء جميع برامج الهواء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 31115

    عدد المصابين

  • 8158

    عدد المتعافين

  • 1166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6852838

    عدد المصابين

  • 3352331

    عدد المتعافين

  • 398286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء اختبارات الدم.. مطار القاهرة يعلن إجراءات جديدة بشأن الحجر الصحي